Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Radim Koudelka (95 let, Písek), František Zámečník (66 let, Lhenice), Růžena Šperlová (92 let, Vimperk), Anna Králová (73 let, Bohunice), Marie Fesslová (69 let, Mičovice), Marcela Mráčková (80 let, Prachatice). Pohřební služba Paule, Prachatice

Karel Turek (80 let, Zábrdí). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí