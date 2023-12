Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Jiřina Gocalová (59 let, Netolice), Jaroslav Hazuka (73 let, Strunkovice nad Blanicí), Marie Jelenová (88 let, Ostrava - Vítkovice), František Urbánek (74 let, Vlachovo Březí), Zdeňka Stará (100 let, Prachatice), Helena Válková (92 let, Prachatice), Dušan Adamík (64 let, Husinec). Pohřební služba Paule, Prachatice

Josef Toman (53 let, Dvorec), Antonín Jungwirth (88 let, Vícemily), Anna Půbalová (84 let, Buk). Pohřební služba Adámek, Vimperk