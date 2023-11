Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. | Video: Deník/ Kateřina Součková

Josef Rosa (80 let, Nebahovy), Anna Tomanová (86 let, Husinec), Milan Kušnír (73 let, Chlumany), Daniela Benešová (82 let, Volary), Marie Kolářová (93 let, Prachatice), Jaroslav Košťál (79 let, Prachatice), Milan Geier (76 let, Ostrov). Pohřební služba Paule, Prachatice

Václav Hrneček (76 let, Vimperk), Frida Němcová (83 let, Kůsov), Ivana Fraňková (61 let, Nové Hutě). Pohřební služba Adámek, Vimperk

František Kavlík (89 let, Čkyně), Ludmila Mikešová (83 let, Zdíkov). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí