Vlasta Borovková (79 let, Brloh), Alena Strnadová (85 let, Houžná), František Makas (90 let, Oseky), Pavel Šilhán (80 let, Prachatice), Zdeňka Marešová (87 let, Prachatice), Marie Jacenková (72 let, Volary). Pohřební služba Paule, Prachatice