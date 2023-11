Zdeňka Vastlová (71 let, Prachatice), Alois Šlehofer (76 let, Lhenice). Pohřební služba Paule, Prachatice

František Maršálek (70 let, Žár), Alois Beneš (82 let, Vimperk), Anna Hronová (78 let, Vimperk), Božena Švarcová (84 let, Vimperk). Pohřební služba Adámek, Vimperk

Václav Chalupa (89 let, Malenice). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí