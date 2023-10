Petr Furiš (58 let, Lenora), Vlasta Neužilová (86 let, Husinec), Josef Švec (50 let, Prachatice), Miroslava Mattauchová (92 let, Prachatice), Bohumír Vachulka (80 let, Chlumany), Marie Rypáčková (79 let, Prachatice), Marie Brabcová (64 let, Strunkovice nad Blanicí), Karel Bican (73 let, Lhenice), Ludmila Sitterová (84 let, Prachatice), Alois Tausch (88 let, Zdíkov - Nový Dvůr), Jaroslav Beneš (82 let, Prachatice). Pohřební služba Paule, Prachatice