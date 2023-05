Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Hana Vodičková (67 let, Prachatice), Anna Jiráňová (74 let, Ostrov).

Pohřební služba Paule, Prachatice

Petr Zušťák (45 let, Bohumilice), Anna Nováková (84 let, Michlova Huť), Květoslava Studýnková (74 let, Lenora), Anna Kursová (86 let, Vimperk), Jiří Sládek (79 let, Javorník), Marie Králová (87 let, Jaroškov).

Pohřební služba Adámek, Vimperk

Jarmila Nováková (100 let, Chlumany).

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí