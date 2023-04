Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Miroslav Patera (85 let, Prachatice), Helena Jonáková (81 let, Jindřichův Hradec), Františka Plouharová (96 let, Prachatice), Karla Růžičková (65 let, Babice), Václav Tůma (65 let, Kahov), Anna Šebestová (81 let, Hracholusky). Pohřební služba Paule, Prachatice

František Zacpal (73 let, Vimperk). Pohřební služba Adámek, Vimperk

Eva Ježková (72 let, Vitějovice), Jan Gajdoš (75 let, Strunkovice nad Blanicí). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí