Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Václav Karvánek (77 let, Prachatice), Josef Jiroušek (82 let, Lažiště), Božena Slivenecká (87 let, Netolice), Blažena Boháčová (89 let, Volary), František Záhorka (70 let, Prachatice), Jan Hoidekr (75 let, Žernovice)

Pohřební služba Paule, Prachatice

Marta Beranová (85 let, Vimperk), Ing. Vladimír Janoušek (82 let, Buk), Marie Králová (82 let, Kůsov), Jaroslava Bostlová (73 let, Šumavské Hoštice).

Pohřební služba Adámek, Vimperk