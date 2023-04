Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Václav Vondruška (83 let, Prachatice), Marie Beránková (93 let, Svojnice), Růžena Svojanovská (66 let, Hracholusky), Soňa Hrdinová (93 let, Hýskov). Pohřební služba Paule, Prachatice

Bohumila Skalická (64 let, Svatá Maří), Anna Jirkovská (76 let, Strážný). Pohřební služba Adámek, Vimperk

Mgr. Ilona Nepeřená (52 let, Volyně). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí