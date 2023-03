Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Jan Novotný (88 let, Prachatice), Josef Michálek (92 let, Husinec), Libuše Šulecová (93 let, Prachatice), Jan Nachlinger (93 let, Nebahovy), Blanka Kefurtová (74 let, Srubec), Stanislav Štrob (89 let, Horní Chrášťany), Pavel Adam (80 let, České Budějovice). Pohřební služba Paule, Prachatice

Jan Půbal (89 let, Buk), Ladislav Růžička (84 let, Vacov), Romana Grmanová (82 let, České Budějovice). Pohřební služba Vimperk

Otto Denk (86 let, Praha), Miroslav Maroušek (59 let, Netolice). Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí