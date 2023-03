Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Marie Machová Žižková (93 let, Prachatice), Petr Schacherl (78 let, Lhenice), Josef Anderle (78 let, Prachatice), Beáta Heringešová (52 let, Prachatice), Petr Chroust (75let, Jestřebice), Jiří Posolda (51 let, Volary).

Pohřební služba Paule, Prachatice

Marie Hadová (90 let, Přečín).

Pohřební služba Šísl, Vimperk