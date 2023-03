Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Pavel Brejška (75 let, Nové Chlalupy), Zdeněk Sliška (66 let, Prachatice), František Malý (70 let, Prachatice), Eva Šustrová (70 let, Němčice), Anna Špirochová (85 let, Netolice), Věra Malečková (97 let, Kamenice nad Lipou), Josef Cabák (76 let, Husinec). Pohřební služba Paule, Prachatice

Zdeňka Kopfová (94 let, Vimperk), Václav Šetka (72 let, Zdíkov). Pohřební služba Šísl, Vimperk