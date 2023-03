Marie Paternová (82 let, Čkyně), František Drholec (86 let, Stachy), Zdeňka Caisová (89 let, Benešova Hora).

Pohřební služba Šísl, Vimperk

Vlasta Bujnovská (89 let, Prachatice), Anna Kaňourková (85 let, Strunkovice nad Blanicí), Františka Pešková (86 let, Nebahovy), Anna Cabajová (88 let, Lhenice).

Pohřební služba Paule, Prachatice

Pavel Vaněk (47 let, Nahořany), Václav Toušek (65 let, Vlachovo Březí).

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí