Jiří Stieber (64 let, Prachatice), Zdeněk Přibyl (73 let, Prachatice), Natalia Arsentieva (62 let, Češnovice), Běla Klímová (92 let, Strunkovice nad Blanicí), Anna Brabcová (77 let, Vlachovo Březí), Marie Hlaváčková (80 let, Volary).