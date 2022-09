František Koblenc (84 let, Netolice), Ľubomír Kučera (57 let, Prachatice), Zdeněk Hron (73 let, Prachatice), Jiřina Vojtášková (86 let, Prachatice), Jaroslav Blecha (74 let, Prachatice), Vladimír Bakaráč (77 let, Sedlec), Vlasta Frišová (73 let, Tvrzice), Antonín Toman (89 let, Prachatice.