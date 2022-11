Vlastimil Váňa (73 let, Běleč), Antonín Nachlinger (80 let, Ostrov), Miloslava Trgalová (70 let, Leptač), Ing. Rostislav Sladký (74 let, Hlásná Lhota), Jiří Holeček (82 let, Mičovice), Božena Prennerová (76 let, Ktiš).