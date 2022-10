Pohřební služba Churaň, Vl. Březí

Karel Pokorný (76 let, Prachatice), Václav Holík (79 let, Netolice), Anastázie Miglová (95 let, Bavorov), Jaroslava Dejmková (77 let, Prachatice), Jan Stehlík (78 let, Lhenice).

Pohřební služba Paule, Prachatice

Helena Hadravová (88 let, Zdíkov), Jiří Vlastník (48 let, Kůsov), Helena Horejšová (72 let, Vimperk), Marino Forster (78 let, Lenora), Jaroslav Steidl (79 let, Čkyně).

Pohřební služa Šísl, Vimperk