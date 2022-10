Dagmar Václavíková (73 let, Prachatice).

Pohřební služba Paule, Prachatice

František Chlanda (69 let, Chocholatá Lhota),

Drahomíra Kůtová (88 let, Všechlapy), Lenka Králová (51 let, Čkyně).

Pohřební služba Churaň, Vlachovo Březí

Anna Vojtová (76 let, Vimperk), Alois Chaloupka (72 let, Vimperk), Marie Boříková (91 let, Hodonín).

Pohřební služba Šísl, Vimperk