Jiří Hanzl (65 let, Ústí nad Labem), Zdeněk Strnad (65 let, Blažejovice), Ladislav Simota (54 let, Netolice), Jan Dolejší (83 let, Husinec), Marie Havrdová (61 let, Vrbice), Václav Statečný (86 let, Prachatice).