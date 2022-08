Eva Šlemarová (79 let, Chlumany), Jiří Sommer (69 let, Volary), Anežka Vozobulová (86 let, Prachatice), Ludmila Jakšová (89 let, Husinec), Marie Hájková (92 let, Netolice), Růžena Fakenbergová (83 let, Běleč), Ing. Jiří Klása (54 let, Prachatice), Helena Opočenská (62 let, Husinec).