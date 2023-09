Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulých dnech rozloučili.

Poslední rozloučení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Jaroslav Sýkora (81 let, Vadkov), Jan Kozák (89 let, Hoříkovice), Jaroslav Valeš (53 let, Ktiš), František Koubalík (96 let, Volary), Josef Popp (73 let, Prachatice), Miroslav Hraše (78 let, Volary). Pohřební služba Paule, Prachatice