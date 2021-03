Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

Jaroslav Tušek (81 let, Dachov), Vojtěch Kubička (75 let, Hracholusky), Milan Jurenka (68 let, Těšovice), Miroslav Žít (71 let, Prachatice), Ludmila Urbánková (74 let, Blažejovice), Božena Iroušková (89 let, Hracholusky), Jiří Popp (78 let, Prachatice), Růžena Interholzová (83 let, Prachatice), Zdeněk Sadravetz (71 let, Borová Lada), Karel Mezera (67 let Kaplice), Ivan Kraus (65 let, Husinec), Andrea Krbečková (46 let, Netolice), Zdeňka Nepeřená (85 let, Volyně), Josef Hubený (61 let, Doubravka – Chrášťany).