- Uzavřená bude ulice Slunečná v Prachaticích, v úseku před bytovým domem č.p. 1325 v době od 20. do 25. září, a to z důvodu realizace nové kanalizační přípojky pro bytový dům. Obousměrná objížďka je vedena po místních komunikacích v ul. Rožmberská, Vokova, Slunečná, v Prachaticích.

- Uzavřená bude ulice Pod Lázněmi v termínu od 20. do 30. září, a to z důvodu pokládky asfaltového povrchu na komunikaci. Objížďka není stanovena.

- Uzavřená bude místní komunikace ve Vodňanské ulici (kolem bývalé České spořitelny) v době od 27. září do 10. října, a to z důvodu bourání terasy před čp. 7. Objížďka není stanovena. Zásobování pekárny Klas a příjezd k části parkovacích míst za pekárnou Klas, bude umožněno z ulice Žižkova obousměrným provozem na části místní komunikace v ulici Vodňanská (za pekárnou Klas). Příjezd k objektu č. p. 375 (Komerční banka, Generali Česká pojištovna) bude zajištěn z ulice Vodňanská, a to zřízením obousměrného provozu na části místní komunikace, směrem k objektu č.p. 375.