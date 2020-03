Prachatický supermarket Terno (COOP) přizpůsobí s platností od soboty 21. března otevírací dobu tak, aby si lidé mohli koupit svačinu do práce.

Potraviny. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Prachatický deník o tom informovala Martina Mrzenová, vedoucí supermarketu. Prostor tak hlavně chlapi - řemeslníci, kteří zajížděli do obchodu hned po sedmé ráno, dostanou už od 6.30 do 7 hodin. "Od sedmi do devíti mohou nakupovat pouze senioři, proto jsme otevírací dobu přizpůsobili," zdůvodnila Martina Mrzenová.