Oficiálně pak svou rezignaci podal letos na jaře. „Poté, co jsme obdrželi rezignaci jednatele Technických služeb, vypsali jsme na pozici výběrové řízení. Velmi mě potěšilo, že i v této nelehké době se nám přihlásilo více kvalitních kandidátů,“ uvedl prachatický starosta Jan Bauer. Hodnotící komise jako nejvhodnějšího kandidáta doporučila Petra Vávru, kterého Valná hromada společnosti Technické služby Prachatice s.r.o. jmenovala do funkce.

Ing. Petr Vávra má bohaté zkušenosti ze soukromého sektoru s řízením lidských zdrojů v oblasti stavebnictví na území celé České republiky. Ve veřejném sektoru se ve své pracovní kariéře zabýval nakládáním s odpady. Pochází z Prachatic, kam se nyní po celorepublikovém pracovním působení vrací s cílem trávit více času s rodinou. Nový jednatel se vedení Technických služeb ujme na začátku října a do konce roku bude po boku odcházejícího jednatele Rostislava Eichnera postupně pronikat do řízení městské společnosti Technické služby. „Vzhledem k prezentovaným zkušenostem z řízení lidských zdrojů jsem přesvědčen, že do problematiky vedení Technických služeb nový jednatel velmi rychle pronikne a stane se dobrým partnerem pro kompletní zajištění služeb této společnosti,“ konstatoval starosta města, který zároveň jménem města poděkoval odcházejícímu jednateli panu Eichnerovi za výbornou dlouhodobou spolupráci a profesionální vedení společnosti Technické služby Prachatice.