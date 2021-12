Vyjít vstříc lidem, kteří se nechtějí nebo nemohou registrovat do centrálního systému na očkování proti covid-19, chtějí v Očkovacím centru v areálu Nemocnice Prachatice.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

„Našli jsme letos naposledy jedno volné odpoledne, abychom vyhověli lidem bez předchozí registrace. Bude to středa 16. prosince,“ informovala včera koordinátorka OČKA Eva Tkáčová. Tito zájemci mohou přijít zadním chodem do 1. patra budovy nemocnice v době od 13 do 18 hodin. Musejí mít s sebou občanský průkaz, kartičku zdravotní pojišťovny a trpělivost vystát frontu. „Vybrat si mohou ze dvou očkovacích látek, a to dvoudávkové látky od Pfizer/BioNTech nebo jednodávkovou vakcínu Janssen,“ uzavřela.