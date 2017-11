Prachatické muzeum se změnilo v tvořivou dílnu

Prachatice – Na dušičkový čas si vzpomněli všichni, kdo zavítali do Prachatického muzea. Právě pro ně bylo připraveno nejen povídání, ale také tvořivá dílna, kde si každý mohl vyrobit vlastní podzimní dekoraci.

A protože šlo o akci Prachatického muzea, šlo hlavně o získání nových informací. A tak se všichni, kdo přišli, dozvěděli, kdo byli Keltové a co pro ně znamenal svátek Samhain. Zjistili, proč k dušičkám neodmyslitelně patří svíčky a jejich zapalování i to jaké další zvyky k dušičkám patří, i to jak je to v našich zeměpisných šířkách s Halloweenem.



Tvořivé dílny tou dušičkovou ale v Prachatickém muzeu v letošním roce nekončí. Hned ta další se připravuje na 1. prosince s názvem Vánoční polaz. V muzeu nezapomenou ani na čas předvánoční, a tak další dílna se chystá na 10. prosince a bude to Adventní tvůrčí dílna.