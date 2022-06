Před pár dny pak prachatický tým vyrazil na finálové kolo Mistrovství do Hranic na Moravě. A i tam se mu dařilo. "Soutěžily skupiny i malé formace výkonnostní třídy A i B. Mažoretky z týmu Minima postoupily z kvalifikačního kola ve Stochově do finále s několika formacemi," upřesnila trenérka. Přivezly titul II. Vicemistr ČR. Postaraly se o to Zuzana Kubíčková a Marie Kukačková svým 3. místem v disciplíně Flag Senior duo-trio. Zuzana Kubíčková vybojovala ve finále ještě 4. místo a Marie Kukačková 7. místo v disciplíně Flag Senior solo.

Skupina Mix Senior stage se umístila na krásném 6. místě. "Pro nás byly největším překvapením šesti a sedmileté holčičky, které se se svou skladbou Stonožka v kategorii Pom-Pom Littlecadet mini umístily na 2. místě a na krku jim po finále visela stříbrná medaile," pochválila malé slečny Dana Kubíčková. Podle ní jde o obrovský úspěch, protože mažoretky začaly trénovat teprve letos v říjnu v DDM Prachatice. Skupina o něco starších děvčat – kadetek pak ještě vybojovala 7. místo s hůlkou v kategorii Baton Cadet stage.