O posledním březnovém víkendu se v Národním domě Vinohrady v Praze konal další ročním Mezinárodního festivalu Young Bohemia 2023. Prachatický klarinetový soubor v obsazení Jan Hovorka, Petr Chalupský, Tomáš Janoušek, Vít Neužil a Petra Sovová navštívili festival po několikaleté přestávce.

Festival je především prestižní klání s odbornou, objektivní a mezinárodní porotou. Výsledek pro prachatické reprezentanty - Zlaté pásmo. Soubor si pro dvacetiminutové soutěžní vystoupení vybral několik skladeb v různých stylech a žánrech od swingu, klasiku až po hudbu balkánského typu. Porota velice ocenila výběr repertoáru, skvělou hudební a pěveckou souhru, zajímavou dramaturgii, interpretaci a tónovou kvalitu. Ostatně právě kvalita zvuku všech hráčů je základním pojítkem hodnocení různých soutěží, které již v minulosti soubor absolvoval. Oceňována byla i kvalita pěveckého projevu Petry Sovové. Zlaté pásmo tedy míří do Prachatic. V historii ocenění souboru je to již šestadvacátá zlatá cena, zlatou příčku dokázal soubor v tomto festivalu obhájit zatím pokaždé a to v letech 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 a právě letos.

Nejen pro prachatické publikum chystá ve čtvrtek 30. března od 19 hodin v Aule prachatického Gymnázia Jarní koncert, společně s pěveckým sborem Fontána a její sbormistryní Petrou Sovovu. Připravena je i řada hostů a překvapení.