Prachatice – Devadesáté sedmé hřiště v republice otevře Lidl v neděli v Prachaticích.

Otevření Rákosníčkova hřiště, které vyhráli rodiče v únorovém hlasování, se chystá na neděli od 10 hodin. Chybět tam nebude ani Jana Nebesová s dcerou Nikolkou. Právě Jana přes sociální sítě vyprovokovala a celý měsíc dokázala kamarády, jejich rodiče i prarodiče na Prachaticku vyzývat, aby denně klikli své dva hlasy. „Udělala bych to klidně znovu. Byl to měsíc plný adrenalinu. Jsem pyšná, že se to povedlo,“ říká Jana, která je na rodičovské dovolené s mladším synem Ivánkem. Vydatně pomáhala Iveta Preslová, která dokázala „vyhecovat“ obyvatele Vimperka už loni a také tam Lidl hřiště postavil. „To hřiště je super i pro úplně malé děti, protože má pískoviště, je bezpečné, barevné… Ale hlavně je naše, protože jsme ho získali společnými silami,“ řekla Iveta Preslová.