„Mobilní pobočkou běžně řešíme situace, když není možné naše klienty obsloužit na našich standardních pobočkách,“ řekl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý s tím, že i v Prachaticích jde o dočasné řešení. Taková situace nastává od 1. července v Prachaticích. A právě dnes bude navíc Česká spořitelna ve Vodňanské ulici v Prachaticích z důvodu stěhování do mobilní pobočky zcela uzavřena. Od pondělí 4. července pak bude k dispozici jen mobilní pobočka, a to zhruba do listopadu letošního roku. „Naše klienty jsme upozornili, že nás najdou jinde, pobočku ve Vodňanské ulici až do 1. listopadu letošního roku rekonstruujeme,“ upřesnila Jiřina Jančíková z České spořitelny. Veškerou agendu tak klienti následující čtyři měsíce vyřídí na přepážce mobilní pobočky.