"Odcházím zlehka, ale nevím, co mě bude čekat," ujistil s úsměvem František Stráský jen pár minut poté, co dostal poděkování za svou práci pro Nemocnici v Prachaticích od celého vedení.

František Stráský přišel do prachatické nemocnice v roce 1983 hned po vojně. Jako chirurg v prachatické nemocnici absolvoval dvě atestace a zastupoval primáře chirurgie. Od roku 1999 je náměstkem ředitele, v současné době zástupcem ředitele a vedoucím úseku zdravotní péče. "Současně jsem zpočátku pracoval i nadále na chirurgii včetně služeb," vzpomněl pro Prachatický deník. Po zdravotních komplikacích si ale řekl, že je třeba zvolnit. "Poslední čtyři roky jsem tady v jedné kanceláři," upřesnil František Stráský a připomněl, že byl také šestnáct let zastupitelem města Prachatice.

Sobotní ráno prý bude jako každé jiné, i přesto, že už se vzbudí jako penzista. "Vstanu jako vždy v půl čtvrté ráno jako posledních deset let, protože jsem na to zvyklý," plánuje si s tím, že postupně si spánek bude přidávat. Těší se, že se bude starat o dům a zahradu. "Poté, co jsem s věkem opustil sport, měl jsem jediného koníčka, což byl špitál. Manželka mě ale v klidu nenechá, takže budu poslouchat a udělám, co bude třeba," směje se čerstvý penzista. Možná také najde víc času pro čtyři děti a pět vnoučat.