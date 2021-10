Nové prostory ale nemá jen lékárna, vznikla také nová čekárna a dispečink dopravní zdravotní služby. A to hned v těsném sousedství lékárny. Nemocnice má ale také k dispozici pět nových malometrážních bytů nad lékárnou. Jde o byty jedna nebo dva plus kuchyňský kout. "Rekonstrukce lékárny, dispečinku a nástavba nových bytů vyšla na jedenadvacet milionů korun," uvedl ředitel Nemocnice v Prachaticích Michal Čarvaš.

"Zázemí je pro nás nově naprosto skvělé," doplnil Miroslav Gros. Výdejní místnost lékárny sice ještě v pátek odpoledne nebyla plně vybavena zbožím. "Přes víkend to ale musíme stihnout a v pondělí v sedm hodin čekáme první zákazníky," řekl s úsměvem Miroslav Gros s tím, že provozní doba lékárny v nemocnici se od pondělí zároveň prodlužuje. Otevřeno bude mít až do pěti odpoledne, aby ji mohli využít i ti, kdo přijdou na ošetření v odpoledních hodinách.

Nová je také laboratoř, kde se míchají léky, mastičky, kapsle. "Vyrábíme například sterilní oční kapky, či roztoky do dýchacích přístrojů," řekl s tím, že individuální příprava léků je součástí práce nemocničních lékárníků, ale v nových prostorách je vše vyřešeno prakticky. Léky v nemocniční lékárně připravuje devět lékárníků a farmaceutických asistentů.

Vstup do lékárny je ze dvou stran a jeden z nich je bezbariérový. U lékárny vznikly tři parkovací místa pro klienty. Nově má lékárna k dispozici místnost pro poradenství, lékárníci nabízejí poradenství například pro pacienty a příbuzné pacientů s alzheimerovou chorobou, dietologií nebo lékových problémů. "Připravujeme ještě diabetologické poradenství," upřesnil šéf nemocniční lékárny Miroslav Gros a doplnil, že místnost bude zároveň sloužit jako zkušebna ortopedických pomůcek, které sice nemocniční lékárna nabízela vždycky, ale nebylo možné pacientům důkladně vysvětlit jejich přesné použití.

V pátek 1. října pozvaní hosté v čele s hejtmanem Jihočeského kraje Martinem Kubou, od pondělí 4. října všichni pacienti mohou navštívit nově zrekonstruovanou nemocniční lékárnu. Ta je hned ještě před branami nemocnice, a tak lidé vůbec nemusejí vcházet do jejího areálu. Lékárna je moderní s dostatečným komfortem jak pro zákazníky, tak především pro farmaceuty, kteří tam denně vyrábějí léky pro všechna oddělení nemocnice.

