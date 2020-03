Prachatická nemocnice omezuje počet vstupů

S účinností od pátku 13. března omezuje Nemocnice Prachatice, a.s., podle informací Michala Čarvaše, ředitele Nemocnice, vstup pro veřejnost do nemocnice pouze hlavním vchodem a to ve všední dny od 15.30 hod a po celý víkend a svátky.

Prachatická nemocnice, ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs