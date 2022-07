Prachatická nemocnice je v Pilotním programu časného záchytu karcinomu plic

Nemocnice Prachatice, a.s. požádala v květnu letošního roku Ministerstvo zdravotnictví ČR o zapojení se do Pilotního programu časného záchytu karcinomu plic. A 22. července akreditované radiologické pracoviště prachatické nemocnice získalo Osvědčení o splnění podmínek a zařazení do Pilotního programu časného záchytu karcinomu plic.

Včasné odhalení nádoru na plicích je důležité. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Nemocnice Prachatice