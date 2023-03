Noví lékaři, kteří nastoupí do Nemocnice v Prachaticích mohou získat dotaci od Jihočeského kraje až 1,5 milionu a náborový příspěvek až 300 tisíc korun. Prachatická nemocnice rozšiřuje svůj motivační program a navyšuje náborové příspěvky nejen pro lékaře, ale také absolventy i perioperační sestry.

Nemocnice Prachatice. | Foto: Ilustrační foto: Deník/Miroslav Fuchs

K dispozici má prachatická nemocnice dotační peníze od Jihočeského kraje. Kromě jihočeské dotace ale Nemocnice Prachatice podle informací ředitele Michala Čarvaše podpoří ze svých zdrojů formou náborového příspěvku až tři sta tisíc korun atestované lékaře na dalších vybraných pozicích. "Jedná se o lékaře na interní oddělení se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství nebo kardiologie, nefrologie, gastroenterologie, diabetologie či imunologie, chirurgii, ARO, dětské oddělení a gynekologicko-porodnické oddělní," vyjmenoval.

Pro mladé lékaře - absolventy je pak připraven náborový příspěvek ve výši až sto padesát tisíc korun a zajištěna možnost specializačního vzdělávání ve vybraných oborech. Lékaři mají možnost se ubytovat ve služebních bytech v areálu nemocnice, umístit své děti do nemocniční školky s prodlouženou pracovní dobou, čerpat benefitní příspěvky na zdraví, sport a kulturu či získat nadprůměrné mzdové ohodnocení. Průměrná mzda lékaře v prachatické nemocnici včetně absolventů v roce 2022 činila 124.584 Kč. "Současně hledáme i nové kolegyně na pozici perioperační sestry. I zde je vypsán náborový příspěvek, který u sálové sestry činí sto tisíc korun," uvedl ředitel Nemocnice v Prachaticích. Průměrná mzda perioperační sestry v prachatické nemocnici včetně přesčasové práce v roce 2022 činila 75.376 korun. Zájemci se mohou hlásit personálnímu úseku na personalni@nempt.cz.

Dotační program s názvem Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji pro rok 2023 schválili jihočeští zastupitelé v únoru. Jeho cílem je finanční podpora lékařů požadovaných odborností k nástupu do nemocnic Jihočeského kraje. Prachatická nemocnice získala možnost příspěvku až 1.500.000 Kč na lékaře na dvě pozice, a to na obsazení pozic atestovaných lékařů na interním a gynekologicko-porodnickém oddělení. Příspěvek se skládá z motivačního bonusu ve výši 600 tisíc korun a příspěvku na úhradu nákladů spojených s bydlením ve výši maximálně 900 tisíc korun. Dotace bude poskytována postupně v průběhu 5 let. Pomocí dotačního programu se již v prachatické nemocnici podařilo obsadit pozici primáře na gynekologicko-porodnickém oddělení.