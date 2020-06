Ve středu 3. června, poté, co nezabezpečenou Kralovu vilu navštívila zastupitelka Barbora Koriteská a zjistila, že tam došlo ke vloupání, zastupitelé rozhodli jak o zabezpečení objektu, tak také o zrušení nájemního vztahu s Technickými službami a vypsání nového výběrového řízení na nájemníka.

Spolek Živá vila se o nájem rozhodně bude ucházet. Do vily by se tak mohl vrátit kulturní život alespoň do doby než bude rozhodnuto zahájení stavby přeložky silnice.

Ve spolupráci s Barborou Koritenskou nyní přinášíme fotografie mapující částečně život původních majitelů objektu, rodiny Kralových, a také objekt v různém čase, vlastně od chvíle, kdy se o Kralovu vilu staral právě spolek Živá vila, který za tímto účelem vznikl, až po červen roku 2020.

Další informace o středeční diskuzi mezi zastupiteli zpracováváme. Odkazy na vyjádření Rostislava Eichnera, jednatele Technických služeb Prachatice, k současnému stavu Kralovy vily a také k zásahu při zadržení pachatele v zamčeném objektu Kralovy vily jsou součástí tohoto článku.