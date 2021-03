Vyleštěné regály i kompletně zrevidovaný knižní fond mají prachatické knihovnice za dobu, po kterou k nim nemohou fyzicky docházet čtenáři. Výpůčky knih a dalších knihovnických dokumentů ale stále běží. Je jich podle slov Hany Mrázové, ředitelky Městské knihovny v Prachaticích, o dost méně. "Zájem o bezkontaktní půjčování knih se ale týden od týdne zvyšuje," konstatuje.

Objednané knihy ukládají knihovnice do skříněk, kde si je pak vyzvedávají čtenáři. | Foto: Šárka Polatová, MěK

Prachatická knihovna totiž zavedla systém, kdy si čtenář objedná tituly po telefonu, knihovnice je připraví do skříňky ve vestibulu a následně dotyčného kontaktuje prostřednictvím telefonního hovoru nebo e-mailu, kde se čtenář dozví číslo skříňky a čas, ve který si musí objednané knihy vyzvednout. Vrací je pak výhradně do biblioboxu v Zahradní ulici. "Ještě, že bibliobox máme. Při zavření knihovny chodíme box vybírat i čtyřikrát denně," říká Hana Mrázová a podle ní to jen dokazuje jeho nutnost v Prachaticích a zároveň také zájem čtenářů o půjčování knih. Vrácené knihy vždy putují na pár dní do karantény. Teprve potom se objeví zpět v regálech a půjčit si je mohou další zájemci.