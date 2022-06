Za stejnou sumu zatím nakupují benzin a naftu řidiči na samooblužné pumpě v Těšovicích. Tam na totemu zářila ve středu v poledne stejná částka za litr jako ve stejnou dobu o den dříve, ceny klesnou zřejmě až po vyčerpání zásob. "Je to fajn," řekl před prachatickou benzinou jeden z řidičů. "Jeden ty ceny ale už nestíhá ani sledovat, vždyť za poslední týden šly ceny nahoru o dvě koruny, teď zase dolů," krčí rameny s dovětkem, že snížení výše spotřební daně je sice od vlády vstřícné gesto, ale za pár dní budou ceny zase zpátky. "Včera už jsem zaslechl, že ceny ropy letí zase nahoru, tak uvidíme," dodal s tím, letošní dovolená je vinou zdražování docela velký luxus. Další řidiče, který se připojil do diskuze, jen krčil rameny, a i když se mu snížení ceny líbí dodal, že naftu do svého auta stejně koupit musí. "Jezdím do práce autem, i když bude stát nafta padesát korun, natankovat prostě musím. Nemám jinou možnost, padesát kilometrů pěšky chodit každý den nemůžu," vysvětlil.