Ilustrační foto | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Prachatičtí nekonají a jsou nekompetentní. To Vimperáci, ti makají jinak. Přesně takové ohlasy se valí Facebookem jako reakce na činnost vedení města Prachatice v době nouzového stavu vinou šíření koronaviru. Jen před malou chvílí (uterý 17. března, 11 hodin) přidal Michal Piloušek do skupiny vzniklé pro dobrovolníky, kteří šijou roušky pro celé město, s názvem Prachatičáci si pomáhají příspěvek: "Prachatičáci, na poště platí povinnost nosit roušku, byť improvizovanou. Nápis na dveřích je malý a důchodci si jej často nevšimnou. Nebuďte na ně, prosím, sprostí, agresivní, pokuste se jim vysvětlit, že jde především o jejich ochranu. Díky nedostatku informací tam vznikají spory a dokonce jeden incident přerostl v pošťuchování. To je důsledek špatné informovanosti Prachatičáků."