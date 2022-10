Do komunálních voleb šlo sdružení nezávislých kandidátů Prachatice společně s tím, že by mohlo získat jeden mandát v prachatickém zastupitelstvu.

Voliči jim dali větší šanci, sdružení získalo mandáty dva a jsou pomyslným „jazýčkem na vahách“. Jejich dva hlasy rozhodnou o tom, jak bude vypadat vedení prachatické radnice v příštích čtyřech letech. Lídr kandidátky a dnes už také zastupitel Jan Kotrba odpověděl na několik otázek Prachatického deníku.

Získat při prvních volbách hned dva mandáty v zastupitelstvu je velký úspěch. Na kolik zastupitelů jste si před volbami věřili?

My jsme doufali v jednoho. Máme dva a víme, že je to velký úspěch, ale také zodpovědnost vůči našim voličům.

Když jsme u voličů, kdo je podle vás volič sdružení Prachatice společně?

Pokud jde o věk, myslím, že ten nerozhodoval. Rozhodl náš nekonfrontační způsob kampaně a také to, že nemáme žádnou politickou historii. To jsou z mého pohledu důvody, proč nám voliči dali důvěru a my jsme za to vděční. Zároveň si uvědomujeme, že naše dva hlasy jsou pro budoucí podobu města velmi důležité.

Co pro Prachatice společně bude priorita?

Budeme prosazovat zásadní témata, která jsme slíbili před volbami. Tedy změna konceptu městského bydlení v Prachaticích, rekonstrukce chaty na Libíně, parkování nebo podpora lékařských profesí.

Původní myšlenka party okolo vás byl spolek Kulturou a vzděláním společně, tedy pořádání kulturních a vzdělávacích akcí v Prachaticích. V jaké chvíli jste se rozhodli, že budete kandidovat do prachatického zastupitelstva?

Kulturní a společenské akce jsme začali organizovat v roce 2021. Snad kromě jedné na nich bylo vždy plno. Od příchozích jsme slyšeli jen samou chválu. Tihle lidé nás „nakopli“ a dodali nám odvahu. Od nich jsme také získali dostatečnou podporu, abychom se vůbec mohli do předvolebního boje zapojit a nakonec nám také dali svoje hlasy. My se budeme snažit je nezklamat.

Znamená to, že spolek Kulturou a vzděláním společně končí a budete se věnovat komunální politice?

Kultura byla a zůstane mým koníčkem. Byl jsem předsedou spolku, ale jeho vedení v nejbližší době předám některému z mých kolegů. V organizování akcí budeme pokračovat.