Radost z toho, že zastupitelé nakonec koupili horskou chatu pod rozhlednou na Libíně, má Robert Zeman, který diskuzi o koupi vyvolal. „Já mám radost, že lidé mají radost, mám totiž vesměs pozitivní ohlasy,“ netají Robert Zeman. Je mu ale jasné, že k otevření restaurace povede ještě dlouhá cesta. Podle něj je v této chvíli důležité najít vhodného provozovatele. „Myslím, že pro začátek by stačilo zjistit, jak to tam vypadá, uklidit a alespoň na víkendy otevřít,“ uvedl.

To ale podle starosty Martina Malého nebude tak jednoduché. On sám se hlasování zdržel. „Jsem rád, že v tomto případě zvítězily patriotismus a emoce. Tady totiž nešlo o politiku, ale o rozhodnutí každého z nás. Osobně jsem zvažoval také ekonomickou stránku,“ uvedl s tím, že je koupeno a město se teď musí postarat o další. Martin Malý chce zaplatit 8,6 milionu korun za celý areál do konce roku. Zároveň by chtěl, aby do stejného termínu došlo k převodu nemovitostí na město. „Bude to komplikované, neboť na nemovitostech vázne finanční zástava. To musí vyřešit zatím ještě současný majitel, ale předběžná domluva existuje,“ upřesnil prachatický starosta.

Vedení města nechá zároveň podrobně prozkoumat technický stav budov. „Musíme vědět, jak je to tam s připojením vody a elektřiny. Budoucího provozovatele musíme vybrat s ohledem na to, zda bude ochotný například restauraci provozovat i v době, než bude areál zrekonstruován kompletně. Právě její znovuotevření je pro nás priorita,“ popsal prachatický starosta. Podle něj je totiž více než jasné, že například ubytovací kapacity v jednom z objektů hned využívat nepůjdou.

V úterý 19. listopadu po odsouhlasení odkupu oslovení zastupitelé potvrdili, že jsou ochotni dát do placu své nápady a zkušenosti, aby vrchol Libína žil a lákal turisty. „Je to klíčové místo a nějaké nápady mám,“ ujistil Jan Bauer.

Také Prachatičáci na facebookovém profilu Prachatického deníku vyjadřují většinou souhlas s rozhodnutím zastupitelů. „S Robertem mít dvojdomek nemusím, ale za rozdmýchání téhle kauzy s vítězným koncem mu jako Prachatičák děkuji,“ napsal Jaroslav „Dárek“ Černý. Pro Prachatický deník doplnil, že Prachatice a Libín prostě k sobě patří. „Máme přece krásné historické náměstí a pak dominantu – Libín,“ uzavřel.