Opravený železniční přejezd do Žernovické ulice v Prachaticích.

Jana Vandlíčková dnes 13:10

Přesně podle plánu a bez komplikací byla ve středu 28. srpna dokončena rekonstrukce železničního přejezdu do Žernovické ulice v Prachaticích. Tím ale opravy na kolejích v Prachaticích nekončí. V sobotu 31. srpna ráno ale začne platit zákaz vjezdu na přejezd o pár desítek metrů vzdálenějšího přejezdu směrem do ulice Nebahovská k prachatické nemocnici a dál do Zdenic, Nebahov a Lhenic.