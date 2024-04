Prachatice budou mít od května svou první pěší zónu. Po pěti letech snahy o úplné uzavření se sen Barbory Koritenské ze sdružení Živé Prachatice plní. Poštovní ulice bude k dispozici nejen pro kulturní zážitky.

Už příští týden řidiči do Poštovní ulice v Prachaticích nezatočí. Bude z ní pěší zóna. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Městský úřad v pondělí 22. dubna vydal rozhodnutí, že Poštovní ulice bude o 1. května do 30. září uzavřena pro veškerý provoz. Objízdné trasy v tomto případě nejsou Už příští týden řidiči do Poštovní ulice v Prachaticích nezatočí. Bude z ní pěší zóna.Zdroj: Deník/Jana Vandlíčkovápotřeba, protože krátkou uličku v samém centru města mohou šoféři velmi snadno objet přes Velké náměstí. Ani zásobování provozoven v Poštovní ulici by nemělo být nijak komplikované, auta tam totiž mohou nacouvat z křížení ulic Křišťanova a Husova. Program pro pěší zónu, jak si ho už pár let "malují" tamní kavárníci, zatím není. Ale během května se prý rozjede. Hlavní slovo při jeho sestavování budou mít spolumajitelé Čajovny U Hrušky Václav Pancer a Jiří Včelák. Na organizování kulturních akcí v současné chvíli pracují. „Teď teprve začíná ta pravá sranda. Nápady máme, ale do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli pěší zóna opravdu bude. Proto zatím nemáme nic pevně stanoveného,“ vysvětlil Václav Pancer s tím, že květen si dají na rozjezd. „Každopádně to bude chtít prvomájovou oslavičku, že to konečně vyšlo a Prachatice se mohou pyšnit nejkratší pěší zónou na světě,“ dodal se smíchem spolumajitel prachatické čajovny. Podle rozhodnutí Radka Hečka, z odboru komunálních služeb a dopravy Městského úřadu v Prachaticích, bude mít prachatická pěší zóna Poštovní pouhých dvacet metrů.

V nejbližších dnech přibude v Solní ulici zákaz odbočení vpravo a zátarasy v podobě velkých květináčů, které ohradní prostor po využití pěší zóny od Čajovny U Hrušky, přes Kavárnu Nebe až po Muzeum krajky. Právě tam bude konec prachatické pěší zóny v Poštovní ulici. Vlastně se po letech podařilo uskutečnit to, že se lidé začnou setkávat v centru města u kultury, sportu i kávy nebo čaje. „Jsme sice sice částečně limitovaní finančními možnostmi, ale jako první musíme promyslet mobiliář tak, aby se hodil do historického centra. Pak teprve přijde na řadu upřesnění programu,“ doplnil Václav Pancer s tím, že během následujících čtrnácti dnů by mohly spatřit světlo světa první pozvánky na akce. A prý to nebudou jen hudební nebo literární večery. „Plánujeme i sport a chceme zkusit i všední dny. Potřebujeme zjistit, co vlastně bude lidi bavit,“ zvažuje například turnaj badmintonu nebo jiném sportu přímo v historickém centru.

První bitva je, zdá se, vyhraná a organizátoři akcí jdou do dalšího pěkně po hlavě. Pozadu nezůstane ani Barbora Koritenská, která plánuje divadelní představení pro děti jako součást doprovodného programu červencového festivalu v Živé vile. „Z toho, že máme, povolení, máme radost, ale je pro nás čerstvé. Jdeme do toho a pokusíme se oživit veřejný prostor, který jsme dostali k dispozici,“ zakončil spolumajitel prachatické Čajovny U Hrušky.