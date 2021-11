„Osobně se mi to příčí, myslím si, že nemáme právo kontrolovat zdravotní stav příchozích,“ řekla Věra Roučková, majitelka restaurace Almara v Prachaticích. Číšníci nemají k dispozici žádné čtecí zařízení, takže lidé maximálně ukáží papírový doklad o testu nebo jeho elektronickou podobu v aplikaci Tečka.

Na dveřích u vstupu do lokálu přibyla nová cedulka, která vyzývá příchozí, aby nějaký doklad obsluze ukázali bez vyzvání. „Máme ale k dispozici samotesty. Kdyby někdo přišel bez potřebného dokumentu, může si ho provést tady u nás na místě. Taková možnost je sice nouzová, ale je to také varianta,“ doplnila Věra Roučková další možnost, kterou prachatická Almara nabízí.

Část hostů nové nařízení ale odradí od toho přijít na oběd do restaurace. „Počítáme s tím. Na hodnocení je příliš brzy, uvidíme v polovině týdne,“ dodala majitelka prachatické restaurace.

Kontrolou dokladu prošli včera všichni, kdo navštívili prachatickou Kavárnu Nebe. „Osobně s tím nemám problém a kontrolujeme každého, kdo k nám přijde. Vždyť, když člověk vyjede do Německa nebo Rakouska, tak ho tam také kontrolují, tak pro ne tady v Česku,“ říká majitelka kavárny Kamila Čunátová s tím, že kontrola jí neobtěžuje. Ve valné většině hosté už vstupují do kavárny s tím, že mají doklad v mobilu a ukazují ho obsluze. Ti, kdo ho nemají, musejí prostory kavárny opustit. Najdou se ale i takoví, kteří žádný doklad nemají a samozřejmě se to nelíbí, že musejí pryč. „Jiný způsob, jak se pandemie zbavit, podle mě neexistuje. Na druhou stranu pokuty jsou dost vysoké a já osobně nehodlám riskovat,“ uzavřela.