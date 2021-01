Z jedné ze zasedacích místností v budově prachatické nemocnice vznikla v pondělí očkovací místnost, v úterý 5. ledna 2021 ve 13 hodin se začalo se samotným očkováním zaměstnanců nemocnice proti covid-19. V tomto týdnu nemocnice aplikuje sto očkovacích dávek svým zaměstnancům, kteří se předem přihlásili.

V Nemocnici v Prachaticích začalo očkování proti covid-19. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Podle informací Michala Čarvaše, ředitele Nemocnice v Prachaticích, jsou v tuto chvíli v nemocnici naočkovat zhruba padesát lidí. Další dávky očkovací látky do Prachatic dorazí začátkem příštího týdne. "V tuto chvíli se chce očkovat přibližně polovina ze čtyř stovek zaměstnanců nemocnice," upřesnil Michal Čarvaš. Ti budou naočkováni proti covid-19 v polovině příštího týdne. Pak prachatická nemocnice spustí očkování v sociálních službách. Organizační schůzku se zástupci sociálních služeb plánuje Michal Čarvaš na tento pátek 8. ledna, tam se domluví kdy a jak se očkování spustí. S očkováním lidí v sociálních službách by měli nemocnici pomáhat praktičtí lékaři z okresu Prachatice. "Chceme spolupracovat s praktickými lékaři, ti by se měli zapojit. My nabídneme to, co umíme, zajistíme veškerou agendu, a praktici zase pomohou znalostmi a budou u samotného očkování," uvedl ředitel prachatické nemocnice. Rezervační objednávací systém má už prachatická nemocnice připravený i pro další skupiny lidí. Následovat budou ambulantní specialisté, záchranáři, členové hasičského sboru, policie a lidé starší osmdesáti let.