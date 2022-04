Město se nedávno zeptalo lidí, zda by chtěli mít parkoviště na zelené ploše za prodejnou v České ulici. „Obyvatelé jasně řekli, že na úkor zeleně rozhodně ne,“ upřesnil její výsledek s tím, že možnost by byla postavit parkovací dům. Na jeho stavbu město peníze nemá. Pokud by ho postavil soukromý investor, za parkování by majitelé aut museli platit, a to lidé zase nechtějí.

Vedoucí odboru komunálních služeb Luboš Kvasnička proto zpracovává zadání výběrového řízení pro analýzu parkování na sídlišti s tím, že firma by zároveň měla v krizových lokalitách vytipovat prostor, kde by mohla vzniknout místa nová a jakým způsobem. „Analytická část průzkumu ale zároveň řekne, jaká je obsazenost parkovišť v různých časech a zároveň řekne, kolik lidí využívá vlastní garáže. Průzkum bude dostatečně objektivní,“ vysvětlil Luboš Kvasnička s tím, že průzkum musí udělat firma, která má s takovou analýzou zkušenosti. Podle Luboše Kvasničky si Prachatice vzaly inspiraci v Českých Budějovicích.

Vedení radnice ví, že kapacitu míst na parkování je nutné zvýšit. „Dneska je běžné, že v rodině jsou dvě auta a k tomu jsou lidé, kteří mají ještě služební auto. Pak je jasné, že jedna rodina může zabrat klidně tři parkovací místa. Proto jsme se rozhodli, že situaci zmapujeme kompletně a nejlépe firmou odjinud,“ doplnil Luboš Kvasnička.

Výběrové řízení odbor dopravy spustí v nejbližších týdnech. Luboš Kvasnička pak předpokládá, že nejdéle do konce roku bude mít analýzu na stole.

