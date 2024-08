Přišli jak prarodiče (babičky i dědečkové) a rodiče, tak děti, a to nejen účastníci táborů na Lipně, ale i třeba jeden oddíl příměstského tábora Střediska jógy v denním životě, a nechyběli ani přátelé. Všichni se potkali nejprve v zahradě, kde o vystoupení byly požádány děti – nejprve Eliška Bartošová, která zahrála skvěle na violoncello. Přivítány byly Blanka Venderová, vedoucí tábora (již přes 30 let), a Jarka Vlková, její pravá ruka. Trochu se vzpomínalo. Program oživily svým mažoretkovým vystoupením sestry Kristýnka Psutková a Markétka Psutková.

Co by nemělo na žádném táboře chybět? To napsali sami účastníci na tabuli: např.: kamarádství, rozcvičky, koupání, lodě, dobré jídlo, kamarádi, pohoda, sluncem, voda, hry, bojovka, noční hra, výlety …

SOUTĚŽ: A co pro vás slovo tábor znamená? Zúčastnili jste se někdy nějakého sami, s rodiči, prarodiči? Napište nám anebo pošlete fotografii na e-mail: hrabenhauptova@mupt.cz a třeba právě vaše práce, fotka bude zařazena do dalšího čísla SeniorPoint Pressu 3/2024. Termín do konce prázdnin: 31.8.2024

Samotná vernisáž pak proběhla v prostorech KreBulu, Zlatá stezka 145, Prachatice, kde visí stovka fotografií z Mezigeneračních táborů pro prarodiče s vnoučaty od Hanky RH+ Rabenhauptové. Autorka nejprve poděkovala vedoucím za práci pro druhé. Jako dárek dostala Blanka Venderová a všichni přítomní od Štěpánky Bartošové skladbu na klavír. Štěpánka pak hrála i dále pro radost všem.

Výstava je otevřena od pondělí do pátku od 10:00 do 17:00 hodin po celý měsíc srpen. Fotografie z vernisáže pořídil Jakub Imbera a Hanka RH+ Rabenhauptová. Výstava spojená s vernisáží byla podpořena MK ČR, Jihočeským krajem a městem Prachatice.

Hanka RH+ Rabenhauptová