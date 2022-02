V prosinci roku 2020 schválili prachatičtí zastupitelé vznik nové mateřské školy v Prachaticích. Ta bude součástí ZŠ Národní a bude zaměřena na montessori předškolní vzdělávání dětí.

Ilustrační foto. Montessori. | Foto: Deník/ Lenka Klimentová

I když součástí zřízení nové školky byla také změna názvu školy, ve středu zastupitelé souhlasili s návrhem ředitelky Hany Bolkové, aby v názvu bylo označení, které lépe vystihuje zaměření mateřské školy. Od dubna letošního roku má tak škola na sídlišti oficiální název Základní škola a Montessori mateřská škola Prachatice, Národní 1018. Podle ředitelky školy je totiž takový název pro rodiče více čitelný a jasný. V té souvislosti zároveň šéfka odboru školství MěÚ Prachatice Martina Klinecká požádala zastupitele o změnu vyhlášky, která určuje školské obvody. „Mateřská škola v Národní ulice je určena pro děti se zaměřením na Montessori vzdělávání, proto navrhujeme nespecifikovat školské obvody podle jednotlivých ulic,“ vysvětlila Martina Klinecká zastupitelům. Všichni souhlasili, aby školským obvodem bylo celé území města Prachatice, a to pro obě mateřské školy ve městě. Pro rodiče dětí to znamená, že své dítě mohou přihlásit do jakékoliv školky na území města a už nerozhoduje, v jaké ulici má dítě trvalé bydliště. Nová vyhláška bude platná už při letošních zápisech do mateřských škol.